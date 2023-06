فرق رباعي التتويج تدعم صفوفها قبل انطلاق المرحلة الأخيرة

تواصل الفرق المتأهلة إلى مرحلة رباعي التتويج في منافسات الدوري الليبي لكرة السلة تعزيز صفوفها باللاعبين قبل انطلاق مرحلة التتويج الأخيرة.

ودعم فريق الأهلي طرابلس صفوف فريقه الأول في مرحلة رباعي التتويج بالتعاقد مع اللاعب الدومنيكاني إدجار سوسا؛ في حين عزز فريق الاتحاد قائمة فريقه بالتعاقد مع اللاعب الأمريكي جيمس جاستس والذي سبق أن خاض تجربة ناجحة رفقة الأهلي طرابلس في الموسم السابق.

يشار إلى أن فرق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد تأهلت إلى مرحلة رباعي التتويج.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

