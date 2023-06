اتحاد الكرة الطائرة يتعاقد مع مدرب تونسي لتدريب المنتخب تحت 15 عاما استعدادا للبطولة الإفريقية

تعاقد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة مع المدرب التونسي منعم بن سالم لتسلم تدريب الجهاز الفني لمنتخب الناشئين المقبل على المشاركة الإفريقية الأولى المقامة بطرابلس منتصف نوفمبر القادم.

ويباشر التونسي منعم بن سالم عمله فور وصله إلى ليبيا؛ حيث سيجري عدة معسكرات دخلية للاعبين من مواليد 2008 – 2009 سيختار من خلالها قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الإفريقية التي سيتأهل من خلالها ثلاثة منتخبات مباشرة لكأس العالم تحت سن 15 عاما.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

