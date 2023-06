يستعد المنتخب الوطني للكرة الحديدية للمشاركة في البطولة الإفريقية في نسخة عام 2023 المقامة بتونس من 16 وحتى 22 يونيو.

ويسعى المنتخب الوطني في المشاركة الإفريقية للمحافظة على النتائج الإيجابية التي حققها أبطال الكرة الحديدية في المشاركة الإفريقية السابقة التي أقيمت في مايو 2022، حيث نال المنتخب الوطني للكرة الحديدية ثلاث ميداليات ذهبية.

