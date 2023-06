اتحاد الغولف ينظم بطولة للعبة بتاجوراء لاختيار عناصر المنتخب الوطني

يستضيف ملعب نسيم البحر للغولف بتاجوراء فعاليات منافسات اختيار عناصر المنتخب الوطني للغولف الذي سيشارك في البطولة العربية التي ستقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في الشهر القادم.

وشهدت البطولة التي انطلقت فعاليتها اليوم مشاركة 26 لاعبا يمثلون مختلف الفرق الليبية يتنافسون على التراتيب الأربع الأولى، حيث سيتم معرفة عناصر المنتخب الوطني المشارك عربيا في آخر أيام البطولة والتي حدد تاريخها في الـ22 يونيو.

