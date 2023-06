فقد المنتخب الوطني لكرة القدم فرصة بلوغه نهائيات كأسِ إفريقيا إثر خسارته أمام مستضيفه البوتسواني وفوزِ غينيا الاستوائية على تونس ضمن نفسِ الجولة.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متأخرا بهدف دون مقابل، ولم يتمكن لاعبينا من تدارك تأخرِهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتلقي الخسارة الرابعة من أصل خمسِ مباريات في التصفيات وتأهل منتخبي غينيا الاستوائية وتونس للنهائيات.

