بلغة الإحصاء.. بروز سلة الاتحاد أمام قطبي بنغازي

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال) لا شك أن الجميع يعرف جيدا بأنه متبقي جولة وحيدة على انتهاء مرحلة الإياب من دور الثماني المؤهل إلى مرحلة التتويج لكرة السلة، ويعي جيدا أن كل الجولات التي لعبت شهدت إثارة من جولة لأخرى، خاصة أن الفرق الثمانية تمتلك العديد من الأسماء المميزة محليا وحتى المتعاقد معها.

سلة الاتحاد بقيادة المدرب اللبناني ” فؤاد أبو شقراء ” لفتت الانتباه ليس في الأونة الأخيرة فحسب وإنما من بداية قدوم ” أبوشقراء ” والذي أحدث تغير ملحوظ ،ومعطيا درسا مستفاداً لكل الفرق في كيفية التعامل مع أصعب الظروف.

الكتيبة الاتحادية التي يقودها اللبناني ” فؤاد أبو شقراء ” جاءت إلى بنغازي للعب مباريات الجولتين الخامسة والسادسة أمام قطبي مدينة بنغازي لمرحلة الإياب من دور الثماني، من دون لاعيبه المحترفين’ وبعدد ( 9 ) لاعبين فقط’ فاعتقد البعض أن الاتحاد سيكون لقمة سائغة أمام قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي، فضلاً على أن السلة الاتحادية في تلك المباريات المذكورة سلفاً برهنت علو كعبها، مؤكدة أن التاريخ سيذكرها أنها على عرش الريادة من ناحية الأكثر تتويجاً باللقب.

وبالعودة إلى سلة الاتحاد احصائياً أمام قطبي مدينة بنغازي وبحضور الجماهير، لنجد أن الاتحاد تفوق نسبياً نوعاً ما من ناحية الأرقام على قطبي بنغازي الأهلي والنصر، حيث عمل الفريق الاتحادي طوال لقائه أمام النصر (43) متابعة منها (31) دفاعية، و(12) هجومية، فيما نجح الفريق، ونجح الفريق من تسجيل (8 ثلاثيات من أصل (25) محاولة، و (12) تمريرة حاسمة، و(6) قطعاً للكرة، و (5) اعتراض للكرة، فيما فقد الفريق (25) مناسبة.

في المقابل عملت سلة النصر أمام ضيفتها الاتحاد (39) متابعة، منها (26) دفاعية و (13) هجومية، فيما تمكن النصر من تسجيل (3) ثلاثيات من أصل (23) محاولة، بينما قام لاعبوه من صنع (14) تمريرة حاسمة، و (13) قطعاً للكرة، و (4) اعتراضات، فيما فقد الفريق الكرة في (17) مرة.

وبالنظر إلى الاتحاد أمام الأهلي بنغازي في اللقاء الثاني، فإن إحصائية الفريق مقارنة بالأهلي، وعدم وجود لاعبين محترفين معه، كانت رائعة إلى حد ما، حيث أن الفريق الاتحادي عمل (46) متابعة، منها (27) دفاعية، و (19) هجومية، (3) ثلاثيات من أصل (17) محاولة، وقام لاعبوه من صنع (11) تمريرة حاسمة، و (8 قعطاً للكرة)، و (2) اعتراض للكرة، بينما فقد الفريق الكرة (19) مرة.

الأهلي متصدر دور الثماني، ووسط جماهيره الغفيرة عمل (41) متابعة، منها (28) دفاعية، و (13) هجومية، وعدد ثلاثيتين من أصل (28) محاولة، وصنع لاعبوه (19) تمريرة حاسمة، و (13) قطع للكرة وعدد (2) اعتراض للكرة، بينما فقد الأهلي الكرة (15) مرة. (وال ـ بنغازي) س إ

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