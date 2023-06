الأهلي طرابلس يتعادل أمام فريق اتحاد بن قردان 0-0 قبل انطلاق مرحلة سداسي التتويج

تعادل فريق الأهلي طرابلس وديا أمام فريق اتحاد بن قردان دون أهدف استعدادا لانطلاق مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز المقرر إقامتها 25 يونيو الجاري.

وسعى مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي طارق جرابة في المواجهة الودية أمام اتحاد بن قردان الذي يحتل المركز الرابع في مرحلة التتويج بالدوري التونسي؛ لمنح الفرص لبعض اللاعبين بأمل الوقف على الجاهزية الكاملة للاعبين قبل السفر إلى تونس و مواجهة النصر في 25 يونيو بملعب المنستير في افتتاح مرحلة التتويج الأخيرة بالدوري الممتاز.

