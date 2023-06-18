بهدف وحيد … ليبيا تفقد لقاءها أمام بوتسوانا

فرانسيستوون 18 يونيو 2023 (وال) فقد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم لقاءه أمام مستضيفه منتخب بوتسوانا بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية من مرحلة الإياب لفرق المجموعة العاشرة في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب فرانسيستوون.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – وتوسطها الحكم الرواندي سامويل أويكوندا، حاول فيها المنتخب الليبي الذي يمتلك ( 3 ) نقاط محتلاً بها آخر ترتيب المجموعة مباغثة مستضيفه البوتسواني.

هذا وتمكن منتخب بوتسوانا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 45 من زمن الشوط الأول، وذلك من إمضاء لاعبه جابي موهوتسيوا، والذي ينشط ضمن صفوف جمعية أولمبي الشلف الجزائري.

ومن جانبه بذات المجموعة العاشرة نجح منتخب غينيا الاستوائية من حسم أمور صدارة المجموعة لصالحة، وذلك بتفوقه على منتخب تونس بهدف دون رد، كان عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه إيمليو نسووي بنجاح في الدقيقة الـ 85.

وتجدر الإشارة إلى أن غينينا الاستوائية بهذا الفوز تصدر فرق المجموعة العاشرة برصيد ( 12 ) نقطة، تليها تونس برصيد ( 10 ) نقاط، وتأتي بوتسوانا ثالثاً برصيد ( 4 ) نقاط، فيما تحتل ليبيا آخر الترتيب برصيد ( 3 ) نقاط. (وال ـ فرانسيستوون) س إ

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