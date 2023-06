منتخب كرة اليد لفئة الشباب يفوز وديا على الولايات المتحدة الأمريكية في سلوفينيا

فاز المنتخب الوطني لكرة اليد وديا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 32 مقابل 26 ضمن معسكره التحضيري في سلوفينيا لكأس العالم المقرر انطلاقه الثلاثاء القادم.

ووقف مدرب المنتخب الوطني التونسي الهادي قيقة على جاهزية كامل اللاعبين أثناء المعسكر التحضيري الأخير الذي يخوضه في سلوفينيا.

وأجرى المنتخب الوطني في معسكر سلوفينيا ثلاث مباريات ودية، أمام المنتخبات الكويتي والكوسوفي والأمريكي، سعى من خلالها الجهاز الفني لوصول اللاعبين إلى أعلى مستوى من اللياقة البدنية والذهنية قبل السفر إلى ألمانيا ومواجهة المنتخب الألماني الثلاثاء القادم في افتتاح كأس العالم.

