الأهلي بنغازي يرفع من تحضيراته بتونس استعدادا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز

يواصل فريق الأهلي بنغازي معسكره بتونس استعدادا لانطلاق مرحلة سداسي التتويج التي تنطلق 25 يونيو الحالي.

ويسعى مدرب فريق الأهلي بنغازي لسعد الدريدي للوقوف أكثر على جاهزية اللاعبين فيما تبقى من المعسكر التحضيري من خلال خوض الفريق لمباراة ودية؛ وكذلك منح الفرص لبعض اللاعبين الشباب الذين لم يتحصلوا على الفرصة الكاملة في المرحلة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز .

ويفتتح الأهلي بنغازي منافسات مرحلة التتويج بمواجهة فريق الاتحاد بملعب سوسة في 25 يونيو الجاري.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

