مباريات الجولة السابعة من دور الثماني لكرة السلة

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال) – تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الإياب من دور الثماني المؤهلة إلى مرحلة التتويج الليبي لكرة السلة، وذلك بإقامة أربع مباريات موزعة على قاعتين.

هذا وستقام بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، وتحديداً في اللقاء الأول مباراة ديربي بنغازي بين فريقا النصر والأهلي، وذلك على الساعة الرابعة والنصف، لاسيما أن الفريقان ضمنا التأهل سوياً إلى الدور الرباعي لكرة السلة.

هذا ويحتل الأهلي بنغازي صدارة فرق دور الثمانية برصيد (26) نقطة، من دون أي هزيمة، فيما يحتل النصر المرتبة الثالثة برصيد (22) نقطة، محققاً تسعة انتصارات.

وبذات القاعة وعلى تمام الساعة السابعة يحل المروج ضيفاً على الهلال، حيث أن المروج الضيف وخامس ترتيب دور الثماني يمتلك من النقاط (17) نقطة، بينما يحتل الهلال المرتبة السادسة برصيد (16).

وتحتضن قاعة طرابلس الكبرى المغطاة للألعاب الرياضية عند الساعة الرابعة والنصف لقاء فريقا الشباب العربي والمدينة، حيث يحتل الشباب العربي الترتيب السابعة برصيد (16) نقطة، فيما يقع المدينة ثامناً برصيد (13) نقطة.

وستجرى بذات القاعة مباراة ديربي العاصمة طرابلس بين فريقًا الاتحاد والأهلي، وذلك على تمام الساعة السابعة، هذا ويحتل أن الأهلي طرابلس المرتبة الثانية على خارطة سلم دور الثماني برصيد (24) نقطة، محققاً (11) انتصار، فيما يأتي الاتحاد رابعاً برصيد (22) نقطة محققاً تسعة انتصارات. (وال – بنغازي) س أ

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