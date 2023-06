دخل المنتخب الوطني للكاراتيه معسكرا داخليا بمدينة بنغازي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 13 يوليو.

ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدربان التونسيان محمد جمعة وعبدالقادر البوزازي، حيث تم اختيار تسعة رياضيين لتمثيل ليبيا من بينهم البطلة سالمة المعداني التي حققت ذهبية ألعاب البحر المتوسط قبل أيام.

