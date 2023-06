أشار تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” تقدم المفاوضات بين بايرن ميونخ ومدافع مان سيتي كايل وولكر لينتقل اللاعب إلى صفوف بطل ألمانيا في الميركاتو الحالي.

التقرير أكد على تقدم المفاوضات بين اللاعب والنادي الألماني مع الإشارة لدور المدرب توماس توخيل في إقناع اللاعب الذي يتبقى له عام واحد فقط مع ناديه مان سيتي.

المصدر: ديلي ميل

