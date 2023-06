فريق الأهلي طرابلس ينتقل الأربعاء إلى تونس تأهبا لمرحلة السداسي

تتحول بعثة فريق الأهلي طرابلس يوم الأربعاء إلى تونس للدخول في معسكر تحضيري أخير قبل انطلاق مرحلة سداسي التتويج.

وأنهى مساء اليوم فريق الأهلي طرابلس تحضيراته لمرحلة سداسي التتويج بإجراء آخر حصة تدريبية وسط حضور غفير من جماهير الأهلي.

هذا وقد منح المدرب التونسي طارق الجراية يوم غد الثلاثاء راحة للاعبين للاستعداد للسفر إلى تونس الأربعاء لخوض معسكر قصير تأهبا لمواجهة النصر الأحد في افتتاح مرحلة سداسي التتزيج بالدوري الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

