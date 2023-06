تشد بعثة فريق الاتحاد غدا الثلاثاء الرحال إلى تونس للدخول في معسكر مغلق قصير قبل انطلاق مرحلة سداسي التتويج المقرر انطلاقها في 25 يوينو.

ويسعى فريق الاتحاد وبقيادة مدربه المونتينيغري “ميليخا سافوفيتش” من خلال المعسكر القصير لإعداد اللاعبين بالشكل المطلوب ووضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق مرحلة السداسي، والتي يواجه فيها فريق الاتحاد الأهلي بنغازي الأحد المقبل بملعب سوسة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post فريق الاتحاد يتجه غدا الثلاثاء إلى تونس تأهبا لمرحلة السداسي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار