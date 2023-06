يواصل الأهلي بنغازي تدريباته بشكل يومي بمعسكره بتونس استعدادا لانطلاق مرحلة سداسي التتويج التي ستنطلق الأحد القادم.

وخاض فريق الأهلي بنغازي في معسكره التحضيري مواجهة ودية أمام نادي كرة القدم ببنزرت حقق من خلالها الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

ويسعى المدرب التونسي لسعد الدريدي من خلال المواجهة الودية لمنح الفرصة لكامل اللاعبين بأمل الوصول إلى أعلى مرحلة من الجاهزية لكل اللاعبين قبل انطلاق مرحلة السداسي، الذي يفتتح منافساتها فريق الأهلي بنغازي بمواجهة الاتحاد يوم الأحد القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يواصل تحضيراته بتونس لمرحلة سداسي التتويج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار