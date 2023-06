المنتخب الوطني لكرة اليد يواجه ألمانيا غدا الثلاثاء في افتتاح كأس العالم للشباب

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد لفئة الشباب يوم غد الثلاثاء مشاركته في كأس العالم للشباب بمواجهة المنتخب الألماني.

ويخوض منتخبنا الوطني مواجهته الأولى بمعنويات عالية بعد الأداء المميز في مبارياته الودية الأخيرة التي خاضها في معسكره التحضيري بسلوفينيا ترجمها بالفوز وديا على الويلات المتحدة الأمريكية بنتيجة 32-26.

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة ألمانيا و الجزائر وتونس.

