منتخب القوة البدنية يحل سادسا في بطولة العالم التي أقميت بمالطا

أنهى المنتخب الوطني للقوة البدنية مشاركته في بطولة العالم المفتوحة التي أقميت بمالطا في المركز السادس من أصل 56 دولة شاركت في بطولة العالم.

وجاء المنتخب الوطني للقوة البدنية في المركز السادس بعد حصول البطل عبدالله هاجر على ميدالية فضية وبرونزيتين في وزن 105 كيلوجرامات، في حين حل البطل عبدالرحمن موسى في المركز الرابع في وزن 120 كيلوجراما، بينما جاء البطل محمد الهمالي في المركز السادس في وزن 59 كيلوجراما.

