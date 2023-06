اليوم لقاءان مثيران في طرابلس وبنغازي في ثماني الدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق اليوم المرحلة الأخيرة من منافسات دور الثمانية من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة بلقاءين مهمين في مدينتي طرابلس وبنغازي.

وتتجه الأنطار الساعة الـ16:30 مساء نحو قاعة سليمان الضراط التي تحتضن مواجهة ديربي مدينة بنغازي بين الجارين النصر والأهلي بنغازي، وفي التوقيت نفسه يستقبل المدينة فريق الشباب في قاعة طرابلس الكبرى، وعقبها تقام مواجهة قمة تجمع الاتحاد والأهلي طرابلس الساعة 19:00 مساء.

وفي مدينة بنغازي وتحديدا في قاعة سليمان الضراط يستضيف الهلال فريق المروج الساعة 19:00 في آخر مباريات مرحلة الدور الثمانية.

وقررت لجنة المسابقات العامة للاتحاد الليبي لكرة السلة إقامة مباراتي ديربي طرابلس وبنغازي دون حضور الجمهور .

كما حددت السبت القادم موعد إقامة قرعة مرحلة الدور الرباعي بالعاصمة طرابلس، التي ستجمع المتأهلين الأربعة وهم الأهليان بنغازي والأهلي والنصر والاتحاد.

