تجري لجنة المسابقات يوم السبت القادم قرعة مرحلة رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة بمقر الاتحادات الرياضية بطرابلس.

وستجرى القرعة الساعة الـ11 صباحا بحضور أعضاء لجنة المسابقات العامة ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة لمرحلة رباعي التتويج، وهي الأهليان بنغازي وطرابلس بالإضافة إلى فريقي الاتحاد والنصر.

