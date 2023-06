أبوسليم يباشر تحضيراته بتونس لمواجهة الهلال الأحد القادم

باشر فريق أبوسليم تدريباته بالعاصمة التونسية فور وصوله استعدادا لمرحلة السداسي التي تنطلق الأحد بمباراته ضد الهلال.

وتشهد تدريبات فريق أبوسليم جدية كبيرة حيث يأمل المدرب التونسي شكري الخطوي الذي يشرف على تدريبات فريق أزرق وأصفر أبوسليم؛ يأمل رفع وتيرة التحضيرات للعب دور تنافسي في مرحلة السداسي التي تأهل إليها بعد الأداء المميز في المرحلة الأولى والتي ترجمها بحلوله في وصافة المجموعة الثانية.

