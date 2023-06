الاتحاد يباشر تدريباته اليوم بتونس تأهبا لمواجهة الأهلي بنغازي الأحد القادم

يباشر فريق الاتحاد تدريباته مساء اليوم في تونس تحضيرا لمواجهة فريق الأهلي بنغازي في افتتاح مباريات مرحلة سداسي التتويج التي ستنطلق يوم الأحد القادم

ويتطلع فريق الاتحاد رفقة مدربه المونتينيغري “ميليخا سافوفيتش” للرفع من وتيرة التحضيرات للوصول إلى الجاهزية التامة على أمل الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الممتاز حيث سيقص الاتحاد شريط منافسات مرحلة الأخيرة بمواجهة الأهلي بنغازي الأحد القادم الساعة ال17:00 مساء بملعب سوسة.

