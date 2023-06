الأهلي طرابلس يتجه إلى تونس لخوض مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز

يباشر فريق الأهلي طرابلس تدريباته مساء غد الخميس في تونس تأهبا لمواجهة النصر يوم الأحد المقبل بملعب المنستير ضمن افتتاح منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز

ويدخل الأهلي طرابلس إلى مرحلة السداسي بمعنويات عالية بعد تتويجه بمسابقة الكأس من تونس قبل أشهر قليلة حيث سيسعى صحبة مدربه التونسي طارق جراية للعب دور مهم في مرحلة السداسي بأمل الحصول على اللقب الـ13 في تاريخ النادي .

