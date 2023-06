توج الثنائي الليبي عبد المهمين الزنتوتي وفراس الزليطني بذهبية بطولة إفريقيا للكرة الحديدية في تخصص الزوجي تحت 19 سنة المقامة حاليا بتونس

وارتفعت حصيلة المنتخب الوطني للكرة الحديدية في المشاركة الإفريقية إلى 6 ميداليات ملونة حيث توج في اليوم الأول للبطولة الثنائي علي الصغير وضياء القماطي برونزية تخصص الطويل للرمي السريع وأضاف كل من محمد جمعة برونزية الفردي في تخصص الطويل وعلي الصغير برونزية التصاعدي الفردي فيما نال ضياء القماطي برونزية المركب في حين توج الثنائي طارق البكوش ورضا السني ببرونزية تخصص الرافا الزوجي لفئة الأكابر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post عبد المهمين الزنتوتي وفراس الزليطني يتوجان بذهبية بطولة إفريقيا للكرة الحديدية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار