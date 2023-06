منتخب الكرة الطائرة يقع رفقة الجزائر و فلسطين وقطر في دورة الألعاب العربية

اسفرت قرعة دورة الألعاب العربية والتي ستقام بالجزائر بداية الشهر القادم المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المجموعة الأولى رفقة الجزائر وفلسيطن وقطر

واختار مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة غازي قوبعة الـ12 لاعبا للمشاركة في دورة الألعاب العربية حيث ضمت قائمة قوبعة للألعاب العربية اللاعب فؤاد المعروق و أحمد أبولبابا ومصطفى الأشلم بالإضافة لكل من عادل الفيتوري وأنس الوداني وعلي جنيفة ومحمد أبولبابا وضمت القائمة أيضًا كل من محمد موسى قرواش ورواد رويحه وعبد الرحمن أبوزريبة ومحمد الطويل.

