يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب نظيره التونسي غدا الجمعة في آخر مبارياته ضمن دوري المجموعات من بطولة كأسِ العالم للشباب المقامة بألمانيا واليونان.

وكان منتخبنا الوطني قد خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الألماني بنتيجة 35-14 وأمام الجزائر بنتيجة 27-19.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

