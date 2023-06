تواصل أعمال صيانة ملعب كامب نو الشهير

تتواصل أعمال إعادة تطوير ملعب كامب نو الشهير، لنادي برشلونة الذي رصد حوالي 1.6 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ملعب كرة القدم، فإن الخطة المسماة “إسباي بارشا” تشمل الإنفاق على مرافق النادي الأخرى، بينها 420 مليون يورو مخصصة لـ”بالاو بلاوغرانا”، ملعب النادي الخاص بفريقي كرة السلة وكرة اليد، و20 مليون يورو لملعب يوهان كرويف حيث يلعب الفريق الرديف للرجال وفرق السيدات.

هذا ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة في بداية العام 2026.

