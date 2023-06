يقص شريط مباريات مرحلة سداسي التتويج يوم غد الأحد بمواجهة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي الساعة الـ17:30 بتوقيت العاصمة طرابلس بملعب سوسة.

واستعد الفريقان للمواجهة المهمة بشكل جيد حيث خاض فريق الاتحاد عدة تدريبات بالعاصمة طرابلس وأتبعها بمعسكر قصير في تونس بحث فيه المدرب المونتينيغيري “ميلخيا سافوفيتش” عن وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الغد.

في حين سعى مدرب فريق الأهلي بنغازي “لسعد الدريدي” في تدريباته التي خاضها بتونس بشكل مبكر، لزيادة العاملين الذهني والبدني للاعبين بأمل الدخول في مواجهته أمام الاتحاد بالجاهزية الكاملة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد والأهلي بنغازي يقصان غدا الأحد شريط مرحلة سداسي التتويج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار