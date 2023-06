الأهلي طرابلس والنصر يختتمان منافسات الأسبوع الأول من منافسات الدور السداسي

تتجه الأنظار مساء الغد إلى ملعب المنستير، حيث يواجه فريق الأهلي طرابلس فريق النصر الساعة الـ22:00 ليلافي ثالث مباريات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

وستحظى مواجهة الأهلي طرابلس والنصر باهتمام كبير، حيث تعتبر المباراة مفتاحا مهما للفريقين للتواجد في مقدمة تدريب فرق السداسي؛ حيث استعد المدرب التونسي لفريق الأهلي طرابلس “طارق جراية ” للمواجهة بتدريبات مكثفة سعيا لتحقيق أول ثلاث نقاط ستكون مهمة في مرحلة السداسي.

في حين بحث مدرب فريق النصر الصربي ” زوران ميلينكوفيتش ” في التدربيات السابقة عن إبعاد اللاعبين عن كل الضغوطات بأمل الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل مواجهة الأهلي طرابلس يوم غد بملعب مصطفى جنات بالمنستير.

