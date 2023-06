أحرز لاعبا الجودو الليبيان مصطفى بن عيسى ورامي الحطاب ميداليتين برونزيتين في بطولة أفريقيا المفتوحة للعبة المقامة حاليا في النيجر.

وجاءت البرونزية الأولى للمنتخب الجودو عن طريق مصطفى بن عيسى، والثانية عبر الرياضي رامي الحطاب، والاثنان في وزن تحت 66 كيلوجراما.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

