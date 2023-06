فازالمنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية في افتتاح مشاركته في البطولة الأفريقية الشاطئية المقامة بتونس على منتخبي مالي وزامبيا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز الأول على المنتخب المالي بنتيجة شوطين مقابل لا شيء، وكانت نتائج الشوطين 14-8 و16–8 ودعم منتخب كرة اليد الشاطئية الفوز الأول بفوز آخر على زامبيا في الشوط الحاسم بنتيجة 2-0.

