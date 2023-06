الجداف محمد حسين بكره يحقق برونزية فردي التجديف ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بتونس

حقق الجداف محمد حسين بكره برونزية فردي التجديف ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة هذه الأيام بتونس.

وتمكن الجداف محمد بكرة من تجاوز منافسه الزيمبابوي إلفين روكوي في السباق الثاني كما حقق الفوز على منافسه الآخر الجنوب أفريقي فيما خسر في النصف النهائي أمام منافسه التونسي ليلعب على المركز ثالث وليحقق البرونزية.

يذكر أن ليبيا تشارك في سباق التجديف بأربعة رياضيين وهم محمد بكرة، محمد بكرة، أبوبكر بن نوبه ، محمود الزواوي ويدرب الفريق عبد السلام سعيد.

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

