تقام يوم السبت المقبل الجولة الثانية من سداسي التتويج بمباريات منتظرة أبرزها مواجهة الأهليين بملعب صفاقس على الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

وفي مباراة أخرى يلتقي أبوسليم نظيره النصر بملعب سوسة عند الساعة خمسة والنصف مساء وفي مباراة السهرة يواجه فريق الهلال نظيره الاتحاد بملعب المنستير عند الساعة العاشرة ليلا.

