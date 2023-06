منتخبنا الوطني للكاراتية لفئة الكبار يواصل استعداداته للمشاركة في دورة ألعاب العربية بالجزائر التي ستنطلق في الثالث عشر من شهر المقبل.

المعسكر الذي يتواصل على قدم وساق يشرف عليه مدرب المنتخب الوطني التونسي محمد جمعة ومواطنه التونسي عبد القادر البوزازي.

يذكر أن هذه الاستعدادات أيضا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا بالعاصمة طرابلس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

