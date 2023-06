توج المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية بالميدالية البرونزية ضمن منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا بتونس

وجاء تتويج المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية بعد فوزه على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 8 مقابل 6

حيث انتهى الشوط الأول لمصلحة الجزائر 18 مقابل 14 والشوط الثاني كان لمصلحة المنتخب الوطني بنتيجة 22 مقابل 17

المصدر قناة ليبيا الأحرار

