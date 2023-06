اختتمت المشاركة الليبية في منافسات دورة الألعاب العالمية الأولمبية الخاصة المقامة في برلين بحصول ليبيا

على 22 ميدالية ملونة.

وتحصل أبطال ليبيا في المشاركة العالمية على 7 ذهبيات و 6 ميداليات فضية و 9 ميداليات برونزيات

ويشار إلى أن ليبيا شاركت في 8 ألعاب وهي: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.

