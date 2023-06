الأهليان في مباراة الانفراد بالصدارة

يضرب الأهلي طرابلس موعدا هاما أمام الأهلي بنغازي بملعب صفاقس الساعة الـ20:00 ضمن ثاني جولات مرحلة سداسي التتويج.

وبعد الفوز في المباراة الأولى لفريق الأهلي طرابلس أمام النصر 3-1 سيدخل زملاء نشونش بخيار الفوز لتحقيق النقطة السادسة للانفراد بصدارة مرحلة سداسي التتويج وخطو خطوة مهمة نحو الفوز بلقب الدوري الليبي الممتاز.

ويشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس حقق اللقب الدوري في السابق 12 مرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

