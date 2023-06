الأهلي بنغازي يواجه الأهلي طرابلس وعينه على صدارة السداسي

يواجه فريق الأهلي بنغازي السبت القادم فريق الأهلي طرابلس بملعب صفاقس الساعة 20:00 مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج.

ويدخل فريق الأهلي بنغازي بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزا هاما أمام الاتحاد في الجولة الأولى بنتيجة 2-1

ويسعى المدرب التونسي لسعد الدريدي في لقائه أمام الأهلي طرابلس لخطف نقاط الفوز للحصول على النقطة الثالثة على التوالي في صراع الحصول على لقب منافسات الدوري الممتاز.

ويشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي قد حقق اللقب الدوري الليبي أربع مرات أعوام 1970 – 1792 -1975-1992.

