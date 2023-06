7 يوليو تنطلق منافسات رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق منافسات ذهاب مرحلة رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة في الـ7 من يوليو القادم بمواجهتين قويتين تجمع الأولى الاتحاد بجاره الأهلي طرابلس والثانية الأهلي بنغازي بفريق النصر.

وتقام مرحلة الذهاب بقاعة طرابلس الكبرى حيث تلعب الجولة الثانية في الـ8 من يوليو بلقاء الاتحاد لفريق النصر والأهلي طرابلس يلاقي الأهلي بنغازي في المواجهة الثانية وتختتم مرحلة الذهاب في الـ10 من يوليو المقبل بمواجهة النصر للأهلي طرابلس و مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

