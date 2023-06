ليبيا تشارك ب12 اللعبة في دورة الألعاب العربية الرياضية بالجزائر

تشارك ليبيا في دورة الألعاب العربية الرياضية التي ستقام في الفترة من 5 الى 15 يوليو القادم من العام 2023 بوفد رياضي يضم 49 رياضي ورياضية يمثلون عدد 12 لعبة رياضية وهي:

ألعاب القوى، رفع الأثقال، الجودو، الكاراتيه، الملاكمة، المبارزة، الكرة الحديدية، كرة الطاولة، الشطرنج، ثلاثيات كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة وكما تشارك ليبيا ايضا في العاب البارولمبية بالدورة في لعبتين هما رياضة ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي.

