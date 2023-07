كلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم البرتغالي فابيو فيريسميو لإدارة مباراة الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي التي ستقام بملعب صفاقس اليوم الساعة 20:00 ليلا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

ويساعد البرتغالي فابيو في إدارة المباراة كل من حكم مساعد أول بيدرو مارتينيز و كمساعد ثان تياغو كوستا في حين أوكلت مهام الحكم الرابع للحكم كوستافو كوريا فيما سيكون حكم تقنية الفيديو المساعد ” VAR ” البرتغالي كلاوديو بيريرا ويساعده جواو جونالفيس

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post البرتغالي “فابيو فيريسميو” يدير مواجهة الأهليين مساء اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار