كلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم الروماني” بيتريسكو رادو ” لقيادة مباراة الاتحاد والهلال التي ستقام مساء اليوم بملعب المنستير الساعة 22:00 ليلا ضمن الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسيكون الحكم الروماني غينغوليك رادو مساعدا أول و ماريكا ميهال مساعدا ثانيا في حين عين بيرسان مارسيال

حكما رابعا فيما أوكلت مهمة حكم تقينة الفيدو المساعد ” VAR ” للحكم كولتيسكو سيباستيان ويساعده باربو ماريانا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post صافرة رومانية لإدارة مباراة الاتحاد والهلال الليلة بملعب المنستير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار