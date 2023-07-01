اخبار الرياضة

صافرة رومانية لإدارة مباراة الاتحاد والهلال الليلة بملعب المنستير

تم النشر منذُ 44 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

كلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم الروماني” بيتريسكو رادو ” لقيادة مباراة الاتحاد والهلال التي ستقام مساء اليوم بملعب المنستير الساعة 22:00 ليلا ضمن الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسيكون الحكم الروماني غينغوليك رادو مساعدا أول و ماريكا ميهال مساعدا ثانيا في حين عين بيرسان مارسيال
حكما رابعا فيما أوكلت مهمة حكم تقينة الفيدو المساعد ” VAR ” للحكم كولتيسكو سيباستيان ويساعده باربو ماريانا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post صافرة رومانية لإدارة مباراة الاتحاد والهلال الليلة بملعب المنستير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك