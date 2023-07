حكم سنغالي لقيادة مواجهة النصر وأبوسليم مساء اليوم بسوسة

يقود الحكم السنغالي “ماجيت ندياي” مواجهة مساء اليوم التي تجمع فريق النصر و أبوسليم اليوم الساعة 17:30 بملعب سوسة ضمن الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وكلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم السنغالي جبريل كامارا كمساعد ثان و الحاج مالك كمساعد ثان في حين سيكون الحكم الليبي عبد الباسط شهوب حكما رابعا فيما سيكون الحكم المصري أحمد الغندور حكما لتقينة الفيدو المساعد ” VAR ” ويساعده المصري أحمد إبراهيم .

