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حكم سنغالي لقيادة مواجهة النصر وأبوسليم مساء اليوم بسوسة

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يقود الحكم السنغالي “ماجيت ندياي” مواجهة مساء اليوم التي تجمع فريق النصر و أبوسليم اليوم الساعة 17:30 بملعب سوسة ضمن الجولة الثانية من سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وكلفت لجنة التحكيم العامة للاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم السنغالي جبريل كامارا كمساعد ثان و الحاج مالك كمساعد ثان في حين سيكون الحكم الليبي عبد الباسط شهوب حكما رابعا فيما سيكون الحكم المصري أحمد الغندور حكما لتقينة الفيدو المساعد ” VAR ” ويساعده المصري أحمد إبراهيم .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

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