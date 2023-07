اتحاد الكاراتيه يستعد لتنظيم بطولة الأندية الليبية بمدينة بنغازي في الـ8 من الشهر الجاري

يستعد الاتحاد الليبي للكاراتيه لتنظيم بطولة الأندية الليبية بمدينة بنغازي في الـ8 من الشهر الجاري

وتستمر البطولة لثلاثة أيام بمشاركة 1000 رياضي يمثلون 100 ناد على مستوى ليبيا و سيسعى الاتحاد الليبي للكاراتيه من خلال البطولة اختيار عناصر المنتخب الوطني للكاراتيه الذي سيشارك في بطولة شمال أفريقيا التي ستقام بالعاصمة طرابلس الأسبوع المقبل

المصدر قناة ليبيا الأحرار

