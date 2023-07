يستعد المنتخب الوطني للملاكمة للمشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في الـ5 من الشهر الجاري

ويشارك المنتخب الوطني للملاكمة في دورة ألعاب العربية بثلاثة ملاكمين وهم الملاكم عبد الباسط بلخير و محمد فريضة وعاصم داكو في حين سيشرف على التدريبات المدرب الوطني جمعة الفتني .

ويشار إلى أن الحكم الليبي محمد الأثرم سيكون ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات المنافسات العربية في لعبة الملاكمة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post المنتخب الوطني للملاكمة يشارك في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار