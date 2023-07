منتخب الكرة الطائرة يسافر الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

يسافر المنتخب الوطني للكرة الطائرة يوم الثلاثاء القادم إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي ستنطلق في الخامس من الشهر الجاري.

ويفتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة المنافسات العربية بمواجهة المنتخب القطري يوم الخميس المقبل في حين يواجه الجزائر في الجولة الثانية في 8 من الشهر الحالي ويخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة منافسات الجولة الثالثة في مواجهة فلسطين في 9 من يوليو الحالي فيما يختتم منتخبنا الوطني مرحلة المجموعات بمواجهة الأردن في 10 من الشهر الجاري.

