ليبيا تشارك في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 12 لعبة

تشارك ليبيا 49 رياضيا يمثلون 12 لعبة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 5 من الشهر الجاري.
المنافسات العربية التي ستنطق في الخامس من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه ستكون الرياضية الليبية ممثلة فيها 12 لعبة وهي ألعاب القوى و رفع الأثقال و الجودو والكاراتيه بالإضافة إلى الملاكمة والمبارزة و الكرة الحديدية وكرة الطاولة وكل من الشطرنج و كرة السلة والكرة الطائرة والسباحة.
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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