تشارك ليبيا 49 رياضيا يمثلون 12 لعبة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 5 من الشهر الجاري.

المنافسات العربية التي ستنطق في الخامس من الشهر الجاري وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه ستكون الرياضية الليبية ممثلة فيها 12 لعبة وهي ألعاب القوى و رفع الأثقال و الجودو والكاراتيه بالإضافة إلى الملاكمة والمبارزة و الكرة الحديدية وكرة الطاولة وكل من الشطرنج و كرة السلة والكرة الطائرة والسباحة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post ليبيا تشارك في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر في 12 لعبة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار