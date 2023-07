يواصل منتخبنا الوطني للكرة الحديدية تدريباته تأهبا للمشاركة في دورة الألعاب العربية.

ويشارك المنتخب الوطني للكرة الحديدية بـ 4 رياضيين في تخصص الرفا وتخصص الطويل حيث يشرف على تدريبات المنتخب الوطني المقبل على المشاركة العربية المدرب الوطني أبوبكر الدالي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الحديدية يواصل تدريباته تأهبا لدورة العربية المقامة في الجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار