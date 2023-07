اختتم بمدينة تاورغاء أمس السبت مهرجان الرياضي الذي أقيم داخل المدينة بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار.

وأقيم في اليوم الختامي ماراثون رياضي في اختراق الضاحية لمسافة 5 كيلومترات كما أقيمت المباراة النهائية لدوري كرة القدم والذي شارك فيه أكثر من 40 فريقا.

