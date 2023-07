مؤسسة الجيل المبهر تختتم بنجاح برنامج الهدف 22

اختتمت مؤسسة الجيل المبهر ، وهي مبادرة نشأت مع كأس العالم FIFA قطر 2022 ، برنامج الهدف 22 بالشراكة مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف). أقيم هذا الحدث في ميامي ، فلوريدا من 24 إلى 27 يونيو 2023 ، بمناسبة اختتام برنامج هدف 22 للتبادل العالمي لتمكين الشباب والرياضة من أجل التنمية والاحتفاء بقوة الرياضة التحويلية من أجل التغيير الاجتماعي .



تعمل مؤسسة الجيل المبهر بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 ، لتسخير قوة كرة القدم لتمكين الشباب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم . تم تقديم برنامج تبادل الهدف 22 على ثلاث مراحل ، بما في ذلك مهرجان الجيل المبهر للشباب 2022 ، وهو الأول من نوعه الذي يقام على هامش كأس العالم لكرة القدم ، حيث شارك المدارس المحلية والدولية في مواجهة التحديات الاجتماعية باستخدام الرياضة كأداة للتنمية المستدامة .



تعد القمة الختامية للهدف 22 تتويجًا لرحلة استمرت عامًا حيث عمل القادة الشباب ، الذين يمثلون 32 دولة مؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، بلا كلل على مشاريع تقودها الرياضة من شأنها أن تترك أثراً إيجابياً دائماً في مجتمعاتهم . جمعت القمة 5 مدارس من بلدان مختلفة وهي لانغدون بارك – المملكة المتحدة ، المدرسة الأمريكية الدولية – كوستاريكا ، كلية بيلغريمز – الأرجنتين ، المدرسة البريطانية – الإكوادور وأكاديمية بيناكل في ياوندي – الكاميرون . تم اختيار هذه المدارس من بين المشاركين الآخرين في برنامج الهدف 22 بالنظر إلى مقترحاتهم المتميزة ومبادراتهم المجتمعية المؤثرة .



كما وأعرب السيد ناصر الخوري ، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر ، عن حماسه لاختتام البرنامج بنجاح : ” نحن فخورون حقًا باستضافة القمة الختامية للهدف 22 بالتعاون مع الكونكاكاف في فعاليات الكأس الذهبية 2023 . إنها أبلغ شهادة على استمرار إرث الأثر الاجتماعي لكأس العالم في قطر نحو الهدف التالي في عام 2026 والاستفادة من قوة المبادرات الرياضية التي تركز على الشباب والمجتمع لخلق عالم أكثر شمولية واستدامة . نحن ممتنون للغاية وفخورون بشراكتنا المثمرة المستمرة مع كونكاكاف التي بدأت لأول مرة في عام 2021 في الكأس الذهبية في هيوستن . شكراً جزيلاً لجميع رعاة برنامج هدف 22 وشركائنا والأهم من ذلك ، للمدارس وقادتهم الشباب الذين بذلوا جهدا كبيرا لنتمكن من حصد نجاح واسع النطاق “.



خلال القمة التي استمرت ثلاثة أيام ، أتيحت الفرصة للطلاب لعرض مشاريعهم على لجنة من الخبراء للحصول على منحة تصل إلى خمسة آلاف دولار للمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعهم . كما حضر الوفد ورش عمل لتحويل أفكارهم إلى واقع ، وشارك في برنامج بناء قدرات مدرب الكونكاكاف. كما تضمن الحدث أيضًا برنامج بناء قدرات المدرب GA-Concacaf ، حيث تم عرض منهجية كرة القدم من أجل التطوير من خلال الفصول الدراسية والندوات الميدانية .



شكلت الكونكاكاف ، الهيئة الراعية لكرة القدم في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ، شريكًا رئيسا في القمة الختامية للهدف 22. عزز التعاون بين الجيل المبهر و الكونكاكاف حركة كرة القدم من أجل الخير وإيجاد فرصًا للقادة الشباب لعرض مبادراتهم عالميا .



شارك مدير تطوير الكونكاكاف ، جايسون روبرتس ، تعليقاته وقال ، ” بالنيابة عن الكونكاكاف ، أتقدم بخالص التهاني إلى الجيل المبهر على برنامجهم الرائع الهدف 22. شكل تفاني الفريق بأكمله وتفاعله نقطة جديرة بالثناء حقًا . لم تعزز القمة الختامية منصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات فحسب ، بل أثارت أيضًا حركة قوية نحو التغيير الإيجابي في تطوير كرة القدم . يعد التزام الجيل المبهر . لم تعزز القمة الختامية فقط منصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات ولكن أيضًا رسخت حركة قوية نحو التغيير الإيجابي في تطوير كرة القدم . هذا الالتزام المذهل للجسل المبهر بتعزيز الشمولية والتمكين من خلال اللعبة الجميلة هو مصدر الهام ، ونتطلع إلى الاستمرار في النمو وتوسيع شراكتنا المثمرة . معا ً، نحن نهدف إلى إحداث تأثير تحويلي عبر منطقتنا والعالم! “؛



تجسد القمة الختامية للهدف 22 كيف يمكن للرياضة وخاصة كرة القدم أن تكون حافزًا لتمكين الشباب والتغيير الإيجابي ، مع تسليط الضوء على أهمية رعاية القادة الشباب وتوفير منصات لأفكارهم ومبادراتهم . كما يوضح التزام مؤسسة الجيل المبهر وكونكاكاف تمكين الشباب ، وتنمية المجتمع ، ومواصلة إرث كأس العالم 2022 من خلال الرياضة من أجل مبادرات التنمية الاجتماعية إلى وجهة كأس العالم 2026 المقبلة وما بعدها.

